Auf Vorschlag des Sankt Michaelsbundes Bamberg wurde die Bücherei Schlüsselfeld mit dem "Sonderpreis des Landkreises Bamberg 2020 für hervorragende Jugendarbeit im Bereich Soziales" ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Aufgrund der aktuellen Situation konnte die Ehrung nicht durch den Bamberger Landrat Johann Kalb im Landratsamt mit einer Feierstunde stattfinden. Besonders gelungen war dafür die Ehrung in der Schlüsselfelder Zehntscheune durch Bürgermeister Johannes Krapp und die anwesenden Stadträte. Büchereileiterin Sabine Mayd nahm zusammen mit Kathrin Giehl die Auszeichnung im Namen des ehrenamtlich arbeitenden Büchereiteams entgegen.

In der Laudatio hieß es: "Seit langem fördert die Bücherei Schlüsselfeld die Entwicklung junger Menschen durch vielfältige Angebote und ist ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Schlüsselfeld." Dem Team sei die individuelle Betreuung der Jugendlichen dabei genauso wichtig wie das soziale und kirchliche Angebot. "Die Arbeit aller ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hat große Vorbildfunktion für künftige Generationen und verdient höchstes Lob und Anerkennung." Die Bücherei Schlüsselfeld machte in den letzten Jahren mit Aktionen wie "Bad Hair Day", "Unterwegs mit den Heiligen", "Himmelbett & Sternenzelt" oder "Die Milch macht's" sowie diversen Leseförderaktionen auf sich und die Jugendarbeit aufmerksam. Erwähnenswert ist, dass knapp 30 Prozent des Teams aus Jugendlichen unter 18 Jahren bestehen sowie von aktuell über 1100 verzeichneten Lesern ungefähr 700 davon bis 18 Jahre alt sind. Das Preisgeld wird in neue Medien für Kinder und Jugendliche investiert, die dann nach der aktuellen Schließzeit zur Ausleihe bereitstehen. may