Gerade mal gut vier Monate ist es her, dass die Bücherei Gundelsheim am 1. Juli 2020 ihr neues Gebäude feiern durfte, und schon stand ein weiteres wichtiges Datum vor der Tür: das 20-jährige Bestehen der Bücherei. Am 8. Oktober 2000 wurde die Bücherei in der damaligen Volksschule feierlich eröffnet. Natürlich noch ohne technische Ausstattung, dafür aber mit einem unbändigen Engagement der Ehrenamtlichen, das bis heute anhält.

Ein wichtiges Kapitel wurde damals für Gundelsheim eröffnet, denn die Bücherei bereichert seit 20 Jahren das kulturelle Leben des Ortes. Daher war es Bürgermeister Jonas Merzbacher wichtig, dass dieses Jubiläum nicht einfach verstreichen durfte. Natürlich hätten das engagierte Büchereiteam und ihre Leitung Bianca Röber-Suchetzki gerne ein großes Fest in der neuen Bücherei mit einem entsprechenden Programm ausgerichtet, aber aufgrund der aktuellen Lage war dies unmöglich.

Stattdessen wurde ein buntes Literaturprogramm mit abwechslungsreichen Lesungen in einem kleinen Rahmen geplant und vom 23. bis zum 31. Oktober in der Bücherei und der Aula der Michael-Arneth-Grundschule durchgeführt.

Für das Auftaktwochenende waren drei Autoren eingeladen. Der Bamberger Andreas Reuß nahm sein Publikum mit auf eine fränkische Weinfahrt und der Bilderbuch-Illustrator Alexander Steffensmeier ließ die Geschichten der witzigen Kuh Lieselotte lebendig werden. Einen besonderen Höhepunkt stellte die Familienveranstaltung mit Paul Maar dar, der sein neues Sams-Buch "Das Sams und der blaue Drache" im Rahmen einer musikalischen Lesung vorstellte.

Während der Woche waren exklusiv für die Kinder der Grundschule die beiden Kindebuchautorinnen Sabine Beck und Suza Kolb zu Gast, die ihre Zuhörer mit Kobold- und Ponyabenteuern begeisterten.

Den Abschluss fand das Jubiläumsprogramm an Halloween mit der Autorin Friederike Schmöe und ihrem neuen Weihnachtskrimi "O du fröhliche, o du grausige". brs