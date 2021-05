Die Familien-

bücherei St. Maria Magdalena in Münnerstadt bietet ihren Lesern auch während der Pfingstferien die Möglichkeit an, sich mit Lesestoff einzudecken. Zu den bekannten Öffnungszeiten am Montag von 14.30 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 15.30 bis 17 Uhr kann das Angebot an Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien in Anspruch genommen werden. Zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit ist die Benutzung einer FFP2-Maske während des Besuchs Voraussetzung. sek