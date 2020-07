Buddeln gegen den Rückstau

Vorbeugen ist besser als heilen. Nach dieser Maxime lässt die Gemeinde Pettstadt bei der Erschließung des 50 000 Quadratmeter großen Neubaugebietes "Obere Lehenteile" als erstes ein 800 Kubikmeter fassendes Regenrückhaltebecken errichten. Zum symbolträchtigen "ersten Spatenstich", der wegen der Corona-Pandemie und Schlechtwetter wochenlang verschoben werden musste, bot das Reservoire einen imposanten Anblick.

Beprobungen des Baugrundes hatten ergeben, dass in dem künftigen Baugebiet schon in geringer Tiefe Ton- und Lehmschichten anstehen, die das Versickern des Oberflächenwassers nicht zulassen. Andererseits soll der unter der Mainbergstraße verlegte Regenwasserkanal mit Nennweite 500 Millimeter bei starken Niederschlägen aber auch nicht zusätzlich belastet werden. Er führt quer durch Pettstadt zur Rauhen Ebrach. Wie kann drohender Rückstau vermieden werden?

"Bauwerk" verschwindet

Zur Lösung des Problems empfahlen die Fachplaner den Bau eines Regenrückhaltebeckens, in dem das im Baugebiet anfallende, unverschmutzte Oberflächenwasser von Dächern, Hofflächen und Verkehrswegen zunächst gesammelt wird. Über ein Hebewerk wird es dem Kanal zugeführt, sobald dieser wieder aufnahmefähig ist.

Von dem Retention-Körper - 100 Meter lang, 6,40 Meter breit und mannshoch - wird man später nichts mehr sehen. Das aus Rigolenfüllkörpern bestehende und mit Folien ummantelte "Bauwerk" verschwindet unter einer Grünfläche am Rande des Baugebietes. Zur Sicherheit wird übrigens gleich nebenan noch eine Flutmulde in den Ausmaßen 47 x 9,50 Meter angelegt: Man hat ziemlichen Respekt vor den Wassermassen, die zwischen dem Mainberg und dem südlichen Bebauungsrand Pettstadts zusammenlaufen können. Diese Regenrückhalteanlage verteuert die Abwasserbeseitigungsanlage des Neubaugebiets auf rund eine Million Euro.

Gefragte Parzellen

Dessen ungeachtet sind die 50 Parzellen in den "Oberen Lehenteilen" gefragt wie alle Bauplätze im Speckgürtel von Bamberg. Zwar sind, wie Bürgermeister Jochen Hack mitteilte, in Pettstadt rund 100 baureife Grundstücke vorhanden. Da sich deren Eigentümer aber nicht zum Verkauf überreden lassen, freute er sich, dass zum Abbau des Nachfragedrucks ein weiteres Baugebiet erschlossen werden kann. Die Grundstücke brachten neben der Gemeinde auch die Kirchenstiftung sowie einige Privateigentümer ein. Dank leistungsfähiger Partner wie der Bamberger Gewobau und dem Tiefbauunternehmen Raab kommen die Erschließungsarbeiten zügig voran. Davon machten sich auch der Vorstand der Gewobau sowie deren Aufsichtsratsvorsitzender, Landrat Hans Kalb, ein Bild. Die Bamberger Baugenossenschaft würde in zwei bis drei Jahren gerne schon das nächste Projekt in Pettstadt in Angriff nehmen, versicherte Kalb. Die weitere bauliche Entwicklung Pettstadts hängt allerdings auch von der bald erschöpften Kapazität des jetzigen Klärwerks ab.