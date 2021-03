Mitglieder des JBN (Jugend Bund Naturschutz) stellten einen weiteren Schleiereulenkasten in einer unbenutzten Scheune des Bauernhofs Schulz in Birkach am Forst auf. Der erste Eulenkasten wurde schon seit einiger Zeit im Kirchturm der Salvatorkirche aufgehängt. Angefertigt wurden diese beiden Eulenkästen von Mitgliedern des JBN in der Werkstatt Truckenbrodt. Der zweite Brutkasten wurde nun in einer ruhigen alten Scheune im Dachgeschoss des Bauernhofes aufgestellt. Die Schleiereule ist eine sehr helle, langbeinige Eule. Zu ihren auffälligsten Erkennungsmerkmalen gehören das herzförmige Gesicht sowie die verhältnismäßig kleinen, schwarzen Augen. Sie ist nachtaktiv und am Tage nur an ihren Ruheplätzen sowie am Brutplatz zu beobachten. Leider werden aber die Brutmöglichkeiten immer geringer. Schleiereulen wollen ruhige Brutplätze, wo sie ungestört brüten und ihre Jungtiere aufziehen können. Jetzt hoffen Peter Schumann (links) und Gerd Freitag, dass auch dieser Brutkasten angenommen wird. Foto: Heinz Stammberger