Nach der Vorstellung der Planungen für die Erneuerung der Saaleflut- und Saalebrücken zwischen Hausen und Großenbrach sowie der dafür notwendigen Umleitungsstrecke wurden von Einwohnern und Gewerbetreibenden in den Kommunen Bad Bocklet und Bad Kissingen große Sorgen und Ängste bezüglich der Länge der Umleitungsstrecke als auch der Dauer der Baumaßnahme an das Staatliche Bauamt Schweinfurt herangetragen, heißt es in einer Mitteilung. Bei einem Austausch der betroffenen Kommunen mit dem Landratsamt, dem Wasserwirtschaftsamt und zusammen mit Staatssekretär Sandro Kirchner wurden unter anderem die Corona- und Energiekrise, die geplante Umleitungsstrecke sowie die zweieinhalbjährige Bauzeit angesprochen. Die Belastungen für die Verkehrsteilnehmer und die Gewerbetreibenden während der Bauzeit sollen so gering wie möglich gehalten werden. Das Staatliche Bauamt nehme die Sorgen und Einwendungen ernst, heißt es in der Mitteilung weiter. Die neuen Anregungen und Vorschläge werden nun bei der vorhandenen Planung, insbesondere was die Bauablaufplanung und die Verkehrsführung betrifft, im Hinblick auf Optimierungspotenziale untersucht. Der ursprünglich geplante Baubeginn Ende 2023 verschiebt sich dadurch. Mit einem Baubeginn sei daher nicht vor 2024 zu rechnen, teilt das Bauamt mit. red