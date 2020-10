Im Zuge ihres Neubaus wird die Horhäuser Brücke am Samstag, 24. Oktober, voll für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert, teilte das Staatliche Bauamt in Schweinfurt am Freitag mit.

Der Brückenunterbau ist fertig, die Brückenpfeiler für die Behelfsbrücke stehen, und am nächsten Wochenende wird im Rahmen des Ersatzneubaus der Mainbrücke bei Horhausen der Überbau der Vorlandbrücke betoniert. Die Staatsstraße im Zuge der Horhäuser Brücke muss dafür am Samstag, 24. Oktober, komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Die Umleitung des regionalen Verkehrs erfolgt an diesem Tag über die Brücke bei Weyer/Gädheim im Zuge der Bundesstraße 303 über Donnersdorf, Oberschwappach, Westheim nach Knetzgau und über Zeil nach Haßfurt. Die Strecke ist ausgeschildert. Die Bedarfsumleitungen des überregionalen Verkehrs werden angepasst.

Die Beschilderung der Umleitung wird am Freitag eingerichtet. Die Vollsperrung wird am Samstag laut Amt bis voraussichtlich 17 Uhr bestehen. ft