Waffengewalt Seit Ende September liefern sich Armenien und Aserbaidschan in Berg-Karabach schwere Kämpfe. Viele Zivilisten leiden in den Städten und Dörfern unter den Gefechten. Tausende sollen bereits geflohen sein. In der Nacht zum Samstag, 10. Oktober, einigten sich Armenien und Aserbaidschan - nach mehr als zehnstündigen Verhandlungen unter Vermittlung des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Moskau - auf eine Waffenruhe. Allerdings gestaltet sich die Feuerpause, die seit Samstagmittag offiziell in Kraft ist, bisher als sehr brüchig. Beide Länder werfen sich vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen.

Christlich geprägt Der Konflikt um Berg-Karabach reicht weit zurück. Er flammte kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion neu auf. Anfang der 1990er Jahre gab es dann einen Krieg zwischen den verfeindeten Nachbarn mit rund 30 000 Toten und Hunderttausenden Geflüchteten. Heute leben in Berg-Karabach rund 145 000 Menschen, mehrheitlich christliche Armenier. Die umstrittene Region auf dem Gebiet des islamisch geprägten Aserbaidschan hat sich selbst für unabhängig erklärt, was international nie anerkannt wurde. Seit 1994 gilt eine Waffenruhe, die jedoch oft nicht eingehalten wird.

Türkei und Russland Aserbaidschan erhält in dem neu aufgeflammten Konflikt Rückendeckung von der Türkei. Dieser wird mitunter vorgeworfen sich auch militärisch an den Kämpfen zu beteiligen, was die Türkei allerdings bestreitet. Zudem sollen ausländische Söldner und Kämpfer dschihadistischer Gruppen aus Kriegsgebieten in Syrien (sowie Libyen) an den Gefechten beteiligt sein, angeworben von einer türkischen Sicherheitsfirma. Russland indes hat diplomatische und wirtschaftliche Verbindungen zu beiden Ex-Sowjetrepubliken, jene Beziehungen mit Armenien sind jedoch enger.

