Brotzeit und Bier im Freien

"A gscheida Brotzeit" auf der Terrasse - darauf freut sich das Ehepaar Schnapp aus Unterlangenstadt nach getaner Arbeit am Feierabend. Der Blick schweift über verschiedene Balkonpflanzen und das sommerliche Staudenbeet auf die bereits abgeernteten Getreidefelder, die wiederum die Grundstoffe für Brot und Bier liefern.

Der "echt fränkische Gartenfreuden-Augenblick" ist das Bild der Woche bei der Aktion "Gartenfreuden" des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels zusammen mit der Umweltstation des Landkreises. Da in diesem Jahr viele ihre Freizeit und den Urlaub daheim verbringen, soll die Aktion eine Plattform sein, andere an den schönen Momenten und Entdeckungen im Garten teilhaben zu lassen, so der Leiter der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels, Michael Stromer.

Kontaktadresse

Alle Bilder finden sich auf www.landespflege-lichtenfels.de. Wer selbst ein Bild beitragen möchte, kann dies per Mail an gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de tun. red