Nachdem heuer die Bierwoche erneut nicht stattfinden kann, wird auch für viele Firmenmitarbeiter der Firmentag im Bierzelt ausfallen. Um einen kleinen Ersatz zu schaffen, hat der Lions-Club Kulmbach-Plassenburg seine "Brezel-Aktion" ins Leben gerufen.

"Viele Firmenchefs würden ihren Angestellten Biermarken und einen freien Nachmittag im Bierzelt schenken. Nachdem das heuer nicht möglich ist, wollen wir wenigstens für eine zünftige Brotzeit in der Bierwoche sorgen", erklärt Club-Präsident Ralf-Herbert Kneitz. "Wir packen in der Bierwoche Pakete mit Anis- und Laugenbrezeln, dazu noch ein paar Würstchen, und liefern diese an die Firmen aus, die bei uns bestellt haben", so Kneitz, der sich die Aktion gemeinsam mit Co-Präsident Bernd Sesselmann ausgedacht hat.

"Der Gewinn fließt in die Kasse unseres Hilfswerks, aus der wir wieder wohltätige Zwecke in der Region unterstützen können." Ein Paket reicht für eine Brotzeit für etwa sieben Personen und kostet 22,50 Euro. Ausgeliefert werden diese am Vormittag des 4. August. Auch öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen können bei Präsident Ralf-Herbert Kneitz unter brezeln.lions@gmx.de bestellen. up