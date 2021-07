Auf der A7 hatte sich am 6. Juli ein Unfall ereignet, in den zwei Lkw verwickelt waren. Einer davon war mit tiefgefrorenen Brotlaiben beladen. Durch den Unfall war die Kühlung für einen Weitertransport nicht mehr sichergestellt und die Ware hätte entsorgt werden müssen.

Aber Bad Kissinger Rotarier wurden durch das Abschleppunternehmen über die Situation informiert und innerhalb von wenigen Stunden konnte ein Transport der Ware zur Tafel in Bad Kissingen organisiert werden, teilt der Rotary Club Bad Kissingen mit. Mehr als 500 tiefgefrorene Brote konnten so übergeben werden. Sicher und ohne Unterbrechung der Kühlkette wurde die einwandfreien Esswaren der Lieferung in die Kühlhäuser der "Tafel Bad Kissingen e.V." verstaut, heißt es weiter. Dank der reibungslos funktionierenden Hilfskette kommen die Lebensmittel nun Bedürftigen zugute. red