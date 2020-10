Gefeiert wurde in der Pfarrkirche St. Burkard in Oerlenbach: Erstmals zum Tisch des Herrn gingen die Kommunionkinder zusammen mit Pfarrer Gerd Greier und Pastoralreferentin Christine Seufert (hinten am Altar). Der Erstkommunion-Gottesdienst stand unter dem Motto "Brot und Wein". Foto: Bianca und Markus Fay