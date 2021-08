Der Fahrzeugteilehersteller Brose will sich nachhaltiger ausrichten. Wie das in Coburg ansässige Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen bis 2025 alle 65 Standorte weltweit klimaneutral arbeiten.

Im Jahr 2020 beliefen sich die CO2 -Emissionen des Unternehmens nach eigenen Angaben auf rund 150 000 Tonnen. Das entspricht in etwa der Menge an CO2 , die eine Kleinstadt mit rund 20 000 Einwohnern im Jahr produziert. Brose wolle CO2 -neutrale Energie beschaffen und setze dabei auch auf Eigenstromerzeugung und Investitionen in regenerative Energien. Erste Projekte seien gestartet.

Außerdem soll der Energieverbrauch durch effiziente Fertigungsprozesse reduziert werden. Wo CO2 -Emissionen nicht vermeidbar seien, setze das Unternehmen auf Kompensationsprojekte wie Aufforstungsprogramme, heißt es weiter.

Ulrich Schrickel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose-Gruppe, weist zudem darauf hin, dass Brose-Produkte den Kunden helfen sollen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Deshalb setze Brose auf konsequenten Leichtbau bei Sitzstrukturen und habe ein neues Thermalmanagementsystem für Elektrofahrzeuge entwickelt, das den Innenraum effizient klimatisiert und die Batterie temperiert. Das soll die Reichweite von E-Fahrzeugen um bis zu 15 Prozent erhöhen.

Auch in der Produktion wird optimiert. Genannt wird das Beispiel einer Lackieranlage im chinesischen Taicang: Diese recycle 95 Prozent des verwendeten Wassers und führe die Wärme ins System zurück. red