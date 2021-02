Die neuen VHS-Broschüren des Landkreises Kulmbach für das Sommersemester 2021 liegen in den Rathäusern Thurnau, Kasendorf und Wonsees sowie in den Banken, Sparkassen und Apotheken in den Gemeinden Thurnau und Kasendorf aus. Das aktuelle Programm der VHS Thurnau-Kasendorf-Wonsees beinhaltet in diesem Semester wieder die bewährten Sprachkurse wie Englisch, Französisch und Italienisch sowie verschiedene EDV-Kurse, eine Vielzahl von Gymnastik- und Tanzkursen sowie die beliebten Yoga- und Line-Dance-Kurse. Auch ein Online-Fitnesskurs für den Sport zu Hause kann gebucht werden. Die Kochkurse "Vegetarisch und Vegan im Alltag" runden das Programm ab.

Start des Semesters ist bereits am 1. März. Sollten bis dahin keine Präsenzveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden dürfen, werden einzelne Kurse zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Um Anmeldung wird gebeten.

Das gesamte Programmangebot sowie das Anmeldeformular der VHS Thurnau-Kasendorf-Wonsees ist auf der Homepage www.thurnau.de unter der Rubrik "Marktgeschehen & Bürgerservice" - Volkshochschule zu finden, wo Sie auch eine online-Anmeldung vornehmen können. Anmeldungen sind schriftlich (mit Anmeldeformular, per Fax: 09228/95151 oder E-Mail: volkshochschule@thurnau.de bzw. über die Online-Anmeldung möglich. red