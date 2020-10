Die Realisierung der BRK-Tagespflege "Am Mühlbach" in Burgkunstadt nimmt Gestalt an. Wie das Rote Kreuz informiert, wurde die Baugenehmigung für das Projekt, bei dem neben bis zu 23 Tagespflegeplätzen auch Räume für Ehrenamt und die BRK-Sozialstation geschaffen werden, erteilt.

Ebenso habe man die Ausschreibung für die Rohbaumaßnahmen durchgeführt. Diese sollen in Kürze beginnen. Nach den Worten von BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak wurde das markante Gebäude in der Lichtenfelser Straße zwischenzeitlich komplett entkernt und der Platz für den Anbau freigemacht. Die dort bisher vorhandenen Garagen wurden dabei nicht entsorgt, sondern einer neuen Nutzung am BRK-Katastrophenschutz-Zentrum in Bad Staffelstein zugeführt. Dort wurden sie zwischenzeitlich aufgebaut und dienen den ehrenamtlichen Aufgaben. Damit habe man einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz geleistet, wie Thomas Petrak betont.

Sabine Grießer hat die Leitung

Die entstandene Freifläche kann nun für den Anbau genutzt werden. Ebenso habe man eine wichtige personelle Entscheidung getroffen. Die Leitung des Pflegedienstes in der zukünftigen BRK-Tagespflege wird Sabine Grießer übernehmen. Petrak: "Wir freuen uns, für diese Schlüsselfunktion eine überaus erfahrene Pflegefachfrau gefunden zu haben, mit der das Rote Kreuz die neue teilstationäre Pflegeeinrichtung in Burgkunstadt aufbauen kann." Neben der jahrzehntelangen Berufserfahrung ist die gebürtige Burgkunstadterin heimatverbunden, lebt in Burgkunstadt und kennt natürlich Stadt und Leute, so Petrak weiter. Ebenso bringe Sabine Grießer die entsprechende Leitungserfahrung mit, die nun für die anstehenden Detailplanungen bei Konzepten und der weiteren Gestaltung der Einrichtung in den nächsten Monaten genutzt werden kann. Schließlich werde mit den neuen Räumlichkeiten auch das Ehrenamt in Burgkunstadt gestärkt.

Im zweiten Obergeschoss sind Aufenthalts- und Lehrräume für die BRK-Bereitschaft Burgkunstadt vorgesehen. In der Nachbarschaft befindet sich die ehemalige Rettungswache, die mittlerweile einen wichtigen Stützpunkt im Katastrophenschutz darstellt. Zwei Krankentransportwagen sind dort untergebracht.

Außerdem ist die ehemalige Rettungswache der Notarztstandort für den oberen Landkreis. Hier ist das Notarzteinsatz-Fahrzeug des BRK rund um die Uhr stationiert. Mit den ehren- und hauptamtlichen Diensten vom Roten Kreuz gelingt in Burgkunstadt ein wichtiger Baustein in der Versorgung der Bevölkerung, ist sich der BRK-Kreisgeschäftsführer abschließend sicher. red