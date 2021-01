Aufgrund der drängenden Lage der zumeist betroffenen Führerschein-Bewerber bietet der BRK-Kreisverband Lichtenfels im Januar wieder die Möglichkeit, an den Erste-Hilfe-Kursen teilzunehmen.

Kurs immer samstags

Trotz der aktuell verschärften Kontaktbeschränkungen sind die Erste-Hilfe-Kurse in der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausdrücklich erlaubt. Das Rote Kreuz führt deshalb, jeweils samstags, 16. Januar sowie 30. Januar, Ausbildungen in Erster Hilfe durch. Die Kurse finden jeweils von 8 bis 16 Uhr im BRK-Zentrum in Lichtenfels statt. Selbstverständlich wird die Gesundheit der Teilnehmer durch ein sorgfältig ausgearbeitetes Schutz- und Hygienekonzept großgeschrieben. Der Lehrsaal des BRK-Zentrums bietet ausreichend Platz für die Teilnehmer, so dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht

Weiterhin wird das Infektionsrisiko durch Desinfektion und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie den Verzicht auf praktische Team-Übungen minimiert. Die Kurse vermitteln umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Ersten Hilfe und richten sich an alle, die in Notsituationen richtig helfen wollen. Diese Kurse sind zudem Voraussetzung für den Erwerb der Führerscheinklassen A, A1, B, BE, M, L und T und qualifizieren die Teilnehmer/innen zum Ersthelfer in Betrieben. Weiterhin erfüllen diese Rotkreuz-Kurse alle Voraussetzungen, die auch an Übungsleiter gestellt werden. Neben der Herz-Lungen-Wiederbelebung und der stabilen Seitenlage werden Kenntnisse zur Wundversorgung und der Kontrolle der Vitalfunktionen vermittelt.

Interessierte können sich auf der Homepage des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels www.kvlichtenfels.brk.de/angebote/erste-hilfe-kurse oder telefonisch bei Britta Klett, der zuständigen Rotkreuz-Mitarbeiterin unter 09571/9590-31 anmelden. Darüber hinaus können Interessierte auf der Homepage die Ausbildungstermine des Jahres 2021 einsehen und sich gleich für die zahlreichen Kurse anmelden. Neben den aktuellen Kursterminen finden Interessenten dort ebenfalls viele Informationen zum Ausbildungsangebot. red