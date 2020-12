Zum Artikel "Johnson im Krisenmodus" vom 17. November:

Man "darf" vom triumphalen Wahlsieg der "Tories" bei den britischen Unterhauswahlen vor einem Jahr (mal wieder) lesen: Ein Triumph wurde es nur wegen der Schwäche des politischen Hauptgegners, der Labour-Partei bzw. deren unpopulären Spitzenkandidaten Corbyn, und (mal wieder) "dank" des höchst ungerechten relativen Mehrheitswahlsystems, bei dem jeweilige(r) Sieger(in) in einem der 650 Wahlkreise zumindest eine Stimme mehr braucht als der oder die auf "Platz 2": das können auch weit unter 40 Prozent der dort abgegebenen Stimmen sein, wenn zwei oder sogar drei der Kandidaten relativ gleichauf liegen ... Nach dem Motto "the winner takes it all" sind dann alle weiteren Stimmen verloren.

Auf das ganze Land bezogen haben die Konservativen von Mister B. J. gegenüber der vorigen Wahl (mit Premierministerin Theresa May) lediglich "läppische" 1,2 Prozent dazugewonnen (= 43,6 Prozent), aber 365 von 650 Mandaten erhalten - also ziemlich genau 60 Prozent ... Labour verlor fast acht Prozent und konnte nur 203 Sitze gewinnen - das entspräche sogar recht genau dem Gesamtanteil von 32,5 Prozent! Die oppositionellen Liberaldemokraten erreichten fast zwölf Prozent an Stimmen (= plus 4,4 Prozent!) - aber nur elf Mandate statt zuvor zwölf (!), also nicht mal zwei Prozent der Sitze im Unterhaus. "Green" grade mal einen Sitz bei fast drei Prozent Gesamtstimmen (Klausel existiert freilich nicht). Was für ein tolles Wahlsystem im "United Kingdom"...

Ähnlich hat Präsidentschaftskandidat Donald Trump in den USA 2016 auch keinen von ihm rausposaunten "Erdrutschsieg" errungen - er gewann aber wie bekannt die Mehrheit der Wahlleute: an Gesamtstimmen lag er jedoch mit ca. 46 Prozent rund 2,9 Millionen hinter Hillary Clinton. Das Wahlleutekollegium in den Staaten existiert seit mehr als 230 Jahren, an sich ein Irrsinn!

Rainer Domke

Küps