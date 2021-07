Der Himmelkroner Gemeinderat trifft sich am Dienstag, 20. Juli, um 19 Uhr in der Schulturnhalle in Lanzendorf zu einer Sitzung. Themen sind die Anbindung des Gehweges "Bernecker Straße" an B 303 GRW bei Himmelkron sowie die Installation einer Bring- und Holzone für den Kinderhort und Schule der Gemeinde Himmelkron in der Ortsstraße "Am Bahnhof". red