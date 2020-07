Briefe, die Freude stiften

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Realschule, der 5., 6. und 7. Klassen der Mittelschule sowie der 7. Klasse des Gymnasiums waren aufgefordert, einen Brief an einen, ihnen nicht bekannten, älteren Menschen zu schreiben. Viele haben mitgemacht und ihren Brief an die Schule geschickt. Einige haben sich dabei sehr viel Mühe gegeben und ihre Briefe mit Bildern, Rätseln und persönlichen Erlebnissen aufgewertet. Alle diese Briefe haben die Religionslehrer der Realschule gesammelt und den fünf Bad Brückenauer Seniorenheimen zukommen lassen. Dort wurden diese dann entsprechend weitergeleitet.

Dazu sind nun viele Rückmeldungen eingetroffen, die allesamt zeigen, dass sich die älteren Menschen wie auch ihr Pflege- und Betreuungspersonal sehr über diese Aktion gefreut haben. Auf diese Weise sind die Senioren einmal in den Fokus gerückt und haben erfahren dürfen, dass selbst jugendliche Schüler an sie denken und sich mit ihnen solidarisieren. Dies habe ihnen gutgetan, sind die beteiligten Religionslehrer überzeugt. Insgesamt sei es eine gelungene Aktion gewesen nach dem Motto "Geteilte Freude ist doppelte Freude".

Susanna Taube