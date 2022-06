Der Französischkurs der Abschlussklasse Q12 des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums Münnerstadt nahm anlässlich des deutsch-französischen Tags am 21.Januar 2022 unter Leitung von OStRin Beudert am 59. Internet Team Wettbewerb Französisch teil und erzielte dabei bayernweit (unter circa 6500 Teilnehmern) den 1. Platz. Den Gewinnern winkte ein Besuch im Institut Français in München mit Preisverleihung, den die Französisch-Abiturienten jetzt am 20. Juni bei hochsommerlichen Temperaturen wahrnahmen. Zuerst durften die jungen Leute bei einem Escape Game mit viel Geschick und Tüftelei ihre Kenntnisse der französischen Kultur unter Beweis stellen. Nach erfolgreicher Schlüsselsuche gab es die Urkunden und Leckereien.

Dankenswerterweise beteiligte sich der Verein der Freunde des Gymnasiums an der Bahnfahrt nach München und kann gewiss sein, dass die Franzosen der Q12 diesen Tag in bester Erinnerung behalten werden. Nach Abschluss des offiziellen Teils bot die bayerische Landeshauptstadt noch weitere Höhepunkte. red