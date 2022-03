Der "Bürgertreff" der Arbeiterwohlfahrt veranstaltet am morgigen Dienstag um 15 Uhr einen Informationsvortrag zum Thema "Brandverhütung im Haushalt". Die Besucher erhalten dabei Tipps und Anregungen, was man tun kann, um Bränden im Haus vorzubeugen und wie man sich schützt. Weiter wird der Umgang mit Löschmitteln wie dem Feuerlöscher gezeigt. Anmeldung sind telefonisch unter der Rufnummer 09562/4037283 oder per Mail an treff-ebersdorf@awo-coburg.de möglich. red