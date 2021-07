"Brainwalk" bringt Wahrnehmung, kognitive Tätigkeiten mit mäßiger körperlicher Bewegung und freier Natur in Verbindung. Jeder Brainwalk enthält Elemente aus Denk- und Bewegungsübungen, die sich positiv auf das Gedächtnis, die Konzentration und Merkfähigkeit auswirken. Die Teilnahme ist für jedes Alter geeignet. Termin ist am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Kur- und Touristinfo. Anmeldungen unter Tel.: 09708/707 030 oder per Mail an info@badbocklet.de sek