Im Rhönmuseum in Fladungen findet am Sonntag, 20. Februar, ab 14.30 Uhr eine Führung statt unter dem Motto "Einblicke in die Neukonzeption - Fastnachts-Special". Sie bietet laut Pressemeldung die Möglichkeit, die derzeit geschlossenen Museumsräume zu besuchen und hinter die Kulissen zu blicken. Hierbei erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die aktuelle Neukonzeption und erfahren, wie der Rhöner-Fastnachtsbrauch seinen Weg ins Museum findet. Die öffentliche Führung übernimmt Museumsleiterin Eva-Maria König. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Personenzahl begrenzt, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen, Tel. 09778/748 070, Mail: info@rhoenmuseum.de. red