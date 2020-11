Der Bayerische Rundfunk (BR) nimmt am heutigen Freitag in Ebern den neuen DABplus-Senderstandort in Betrieb. Damit verbunden ist nicht nur ein besserer Empfang in Gebäuden, die Technik bietet auch eine größere Programmvielfalt als UKW, teilte der BR am gestrigen Donnerstag mit.

Diese vier Gemeinden haben durch die neuen Standorte künftig besseren Empfang: Burgpreppach, Ebern, Maroldsweisach und Pfarrweisach.

Der neue Senderstandort sorgt laut Bayerischem Rundfunk dafür, dass die Programme in der Region künftig auch innerhalb von Gebäuden mit einem DABplus-Radio gut zu empfangen sind: Mit einem automatischen Suchlauf lassen sich die Programme auf ihren neuen Kanälen schnell finden. Das bayernweite DABplus-Angebot wird auf Kanal 11 D, die Regionalangebote in Unterfranken auf Kanal 10 A und in Oberfranken auf Kanal 10 B gesendet.

Über DABplus ist unter anderem die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat in bester Qualität verfügbar, die sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Digitalprogramm des BR entwickelt hat. Auch die anderen digitalen Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks wie PULS, das junge Programm des BR, die Schlagerwelle Bayern plus, der Ereigniskanal B5 plus sowie BR Verkehr sind ebenfalls in exzellenter Digitalqualität über DABplus empfangbar, zudem die bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell und Regionalprogramme.

Bayernweit vergrößert sich jetzt das DABplus-Sendenetz auf 69 Standorte. Damit können aktuell 93,4 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien sind es 98,1 Prozent. Um das Angebot hören zu können, ist ein DABplus-Radio Voraussetzung. red