Um den Kindern der Katharinen-Schule in Fuchsstadt den Martinsgedanken näherzubringen, wurde eine interne Feier zu St. Martin veranstaltet.

Unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften ging es mit selbstgebastelten Laternen zu einer kleinen Martinsandacht in die örtliche Pfarrkirche, wo Schüler der Grundstufe 2 die Martinsgeschichte in Form einer Klanggeschichte nachspielten, um damit die Botschaft des Teilens zu vermitteln. Neben weiteren Aktionen wurden symbolisch dafür Tütchen verteilt, in denen sich kleine Schokoladentäfelchen befanden. Der Inhalt sollte in den jeweiligen Klassen und Gruppen geteilt werden.

Im Anschluss an die Andacht kam dann die typische Martinsatmosphäre auf. Ein kurzer Umzug zur Schule zurück sorgte für leuchtende Laternen und Kinderaugen. Mit Dudelsack und Akkordeon wurde der Zug musikalisch begleitet.

Zurück an der Schule warteten im Schulhof schon ein wärmendes Lagerfeuer, Punsch und Kekse in Form von Martinsmännern, um die kleine Feier in besinnlicher Atmosphäre zu beschließen. red