Deutschlands erfolgreichste Rock'n'Roller, "Boppin'B", melden sich krachend mit dem Album "We Don't Care" zurück. Am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr kann man im Bayreuther "Zentrum" (Äußere Badstr. 7a) das Ergebnis live hören.

Für das Album haben die fünf "Hardworking Men" fünfzehn Titel direkt aus dem Urschlamm erschaffen. Echte Rockabilly-Wertarbeit, die auf hohem musikalischen Niveau daherkommt. Da kann es schon einmal etwas ungewohnt brodeln, aber der typische Boppin'B-Sound mit seinem treibenden Schlagbass-Rhythmus und den Saxophon- und Gitarrenmelodien ist zwischen Blues- und Country-Anleihen schnell wieder erkennbar.

Auch auf Album Nummer 14 merkt man die gleiche Begeisterung und Spielfreude wie eh und je. Zusätzliche Frische bringt außerdem Frontmann Michi Bock mit, der erstmals seit seinem Einstieg 2018 auf einem kompletten Langspieler der Band zu hören ist: Egal, ob bei schnelleren Nummern wie "Jump'n'Stomp" oder Herzschmerz-Momenten wie "The Earth Stood Still" - er drückt den Songs seine ganz eigene gesangliche Note auf und fügt sich harmonisch in den heißgeliebten Boppin'B-Sound ein.

Für den Einlass gelten die aktuellen Hygieneregeln nach 3G-Plus (Geimpft - Genesen - Getestet mit PCR-Test). Da "3-G" am Einlass geprüft werden muss, werden die Besucher gebeten, entsprechende Nachweise mitzubringen. Am Platz sitzen sie dann ohne Abstand und ohne Maske.

Kartenvorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen unter anderem an der Theaterkasse Bayreuth, Opernstraße 22, Tel. 0921/69001, oder im Inetrnet unter www.reservix.de.

