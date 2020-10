"Wie Corona die Welt verändert und was das für Sie bedeutet", heißt der Livestream-Infovortrag mit dem ARD-Börsenexperten Markus Gürne, den die VR Bank Bamberg-Forchheim am Dienstag, 20. Oktober, um 19 Uhr anbietet. Markus Gürne, Ressortleiter der ARD-Börsenredaktion, wird auf die Herausforderungen und Langzeitwirkungen des Coronavirus auf Wirtschaft, Finanzen und den Wohlstand eingehen. Er hat dabei private Geldanleger und Firmenkunden im Fokus. Der Livestream wird auf der Website www.vrbank-bamberg-forchheim.de/live abrufbar sein und kann ohne Voranmeldung von jedem genutzt werden. Während des Livestream-Vortrags haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, persönliche Fragen einzusenden. Sie werden im Anschluss an den Vortrag live von Markus Gürne sowie von Joachim Hausner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bamberg-Forchheim, und Vorstandsmitglied Alexander Brehm, verantwortlich für den Firmenkundenbereich, beantwortet. red