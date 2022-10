Weil die Werntalhalle in Poppenhausen saniert wird, verlegt die Musikkapelle Poppenhausen ihren Böhmischen Abend in die Wilhelm-Hegler-Halle nach Oerlenbach, und zwar auf den 5. November. Beginn ist um 19.30 Uhr. Durch das Programm führt Wolfgang Reichmann. Mehr Informationen unter musikkapelle-poppenhausen.de. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Metzgerei Mai und bei der Bäckerei Köberlein jeweils in Poppenhausen sowie bei der Blumenstube Büttner in Oerlenbach. red/Foto: Hans-Peter Hepp