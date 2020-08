Blutspendetermine des Roten Kreuzes

Das Rote Kreuz bittet die Bevölkerung, die nächsten Möglichkeiten zur Blutspende wahrzunehmen, um den Puffer an überlebenswichtigen Blutpräparaten für die nächsten Tage und Wochen zu füllen. Die nächsten Blutspendetermine des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels finden am morgigen Donnerstag, 6. August, in Weismain und Freitag, 7. August, in Michelau statt. Der Blutspendetermin am Donnerstag findet im Mitarbeiterrestaurant der Baur-Gruppe in Weismain (Michael-Dechant-Straße 10) um 15 Uhr statt. Der Termin am Freitag in Michelau beginnt ebenfalls um 15 Uhr in der Angerturnhalle. Das Rote Kreuz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch zu den BRK-Blutspendeterminen die Maskenpflicht gilt - sowohl für das Personal als auch für die Spender. Die Bevölkerung wird deshalb darum gebeten, nach Möglichkeit eigene Mund-Nasen-Abdeckungen zu den Terminen mitzubringen. Bei Bedarf werden diese auch gestellt. red