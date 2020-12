Der für den morgigen Donnerstag in Hochstadt geplante BRK-Blutspendetermin kann aus organisatorischen Gründen kurzfristig nicht stattfinden. Die nächsten Möglichkeiten zur Blutspende im Landkreis Lichtenfels sind: Montag, 28. Dezember, 15.30 bis 20 Uhr, Stadthalle in Lichtenfels und Mittwoch, 30. Dezember, 15.30 bis 20.30 Uhr, Angerturnhalle in Michelau. Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Erstspender sollten nicht älter als 64 Jahre sein. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zur Blutspende mitzubringen ist ein amtlicher Ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis. Wer mehr über das Blutspendewesen erfahren möchte, kann sich auf den Internetseiten www.kvlichtenfels.brk.de und www.blutspendedienst.com informieren. Als direkter Ansprechpartner steht auch der zuständige Mitarbeiter des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels, Lukas Schäfer, unter 09571 / 95 90-32 und per Mail an schaefer@kvlichtenfels.brk.de zur Verfügung. red