Viele Veranstaltungen dürfen gerade in Zeiten des verschärften Lockdowns nicht stattfinden. Die Einladung zur Blutspende bleibt trotz Corona bestehen, zumal Blutkonserven auch in diesen gesundheitlich angespannten Zeiten benötigt werden, schreibt das Bayerische Rote Kreuz (BRK).

Sich beim Blutspenden zu treffen und sich beim Anstehen, Spenden oder beim Imbiss über 1,5 Meter Abstand hinweg zu unterhalten, bleibt ein soziales Event. Dabei gelten neben Abstand auch hier Mund-Nasen-Maske und Händehygiene - das wird laut Pressemitteilung des BRK bereits seit März mit großem Aufwand gut eingehalten.

Heute in der Lades-Halle

Der letzte Erlanger Termin 2020 findet am Dienstag, 15. Dezember, in der kleinen Heinrich-Lades-Halle am Rathausplatz statt. Von 14 bis 20 Uhr sind alle gesunden Personen zwischen 18 und 72 Jahren (Erstspender bis 65 Jahre) eingeladen, einen halben Liter des roten Lebenssaftes abzugeben. Personen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen werden nicht zur Spende zugelassen und sollten den Spendeort nicht aufsuchen. Alle Spender benötigen einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis). red