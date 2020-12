Im Januar bietet der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes wieder die Möglichkeit zum Blutspenden an: Wachenroth 4. Januar, 17 bis 20 Uhr, Ebrachhalle, Schulstraße 5; Neunkirchen am Brand 7. Januar, 16.30 bis 20 Uhr, Grundschule, Deerlijker Platz 1; Höchstadt/Aisch 7. Januar, 15 bis 19 Uhr, Aischhalle, An der Steige 5; Herzogenaurach, 18. Januar, 16.30 bis 20.30 Uhr, Vereinshaus Herzogenaurach, Hintere Gasse 22 A; Diespeck 20. Januar, 17 bis 20.30 Uhr, Grund- und Mittelschule, Schulstraße 12; Adelsdorf, 25. Januar, 17 bis 20 Uhr, Grund- und Mittelschule, Obere Bachgasse 1; Uehlfeld, 27. Januar, 17 bis 20.30 Uhr, Veit vom Berg-Halle, Veit-vom-Berg-Straße 13. Zwischen zwei Blutspenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Blut spenden kann man zwischen 18 und 73 Jahren. Blutspende ist nur noch nach Vorlage des Blutspendeausweises und eines amtlichen Lichtbildausweises (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) möglich. red