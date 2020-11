Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes teilt die Blutspendetermine für den Landkreis Haßberge im Dezember mit. Fünf Mal besteht für die Bürger im Kreis die Möglichkeit, ihr Blut zu spenden und anderen Menschen zu helfen. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt. Hier die Termine: Haßfurt: am Dienstag, 8. Dezember, von 15 bis 20.30 Uhr im Rotkreuzhaus.

Ebern: am Freitag, 11. Dezember, von 15.30 bis 20.15 Uhr in der Frauengrundhalle.

Hofheim: am Montag, 14. Dezember, von 16 bis 20.30 Uhr im Rotkreuzhaus. Zeil: am Mittwoch, 16. Dezember, von 16 bis 20.30 Uhr in der Mittelschule.

Ebelsbach: am Montag, 28. Dezember, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgersaal. red