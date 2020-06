Blutspende in Redwitz und in Lichtenfels

Der nächste Blutspendetermin des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels findet am Montag, 15. Juni, von 15.30 bis 20 Uhr in der Dreifachturnhalle an der Friedenslinde in Lichtenfels statt. Der Kreisverband bietet am Mittwoch, 17. Juni, von 16 bis 20 Uhr zusätzlich einen Spendetermin in Redwitz in der Turnhalle an. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass auch bei den Blutspendeterminen die "Maskenpflicht" gilt - sowohl für das Personal als auch für die Spender. Zu den Terminen ist eine eigene Mund-Nase-Abdeckung mitzubringen. Bei Bedarf wird diese auch vom Roten Kreuz gestellt. Zudem sollen die Spender nach Möglichkeit einen eigenen gut lesbar schwarz schreibenden Kugelschreiber mitbringen. Blut spenden kann jeder vom 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Erstspender sollten nicht älter als 64 Jahre alt sein. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Alle Termine für 2020 gibt es unter http://www.kvlichtenfels.brk.de. red