In die Saale haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag vier bepflanzte Blumenkästen geworfen. Die Kästen hingen ursprünglich am Arkadensteg vor der Spielbank. Dadurch entstand der Kurgärtnerei ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 0971/71 490, entgegen.