Blütenreiche Entdeckungstour

Die Corona-Krise hat es uns gelehrt - der Zugang zu einem Garten oder zu einer öffentlichen Grünanlage erleichtert das Leben und bringt Farbe und gesunde Frischluft in unseren Alltag. Dies ist heute, im Zeichen der Krise, kaum anders als vor über 300 Jahren, als Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn (reg. 1693-1729) die Erweiterung der Neuen Residenz auf dem Bamberger Domberg geplant hatte. Selbstverständlich durfte hier ein Hofgarten nicht fehlen.

Die Geschichte dieser heute als Rosengarten bekannten Anlage reicht sogar noch weiter zurück. Sie beginnt bereits im 16. Jahrhundert. Der heutige Rosengarten geht auf den Garten des Mengersdorfhofs zurück, eines Domherrenhofes, der unter Bischof Johann Philipp von Gebsattel (reg. 1599-1609) Anfang des 17. Jahrhunderts zur Keimzelle des Baus der Neuen Hofhaltung auf dem Domberg wurde. Jener Garten war in den klassischen Formen der Renaissance gehalten: Kleine Wege teilten die Fläche in Rechtecke mit einzelnen Bäumen.

Unter Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn (reg. 1729-1746) wurde der Garten 1733 nach Plänen Balthasar Neumanns in eine Anlage nach dem Zeitgeschmack des Barock umgewandelt. Auf einer erhöht gelegenen Terrasse, die bis an den alten Renaissancebau heranreichte, befand sich nun ein Boskett, also ein kleines "Lustwäldchen", mit einem Springbrunnen. Der niedriger gelegene Gartenteil bestand aus geometrischen Rasenflächen und einem weiteren Brunnen.

In der Folge wurde noch unter den Bamberger Fürstbischöfen das Bodenniveau der beiden Anlagen angeglichen, ein einheitliches Wegesystem angelegt und der Springbrunnen in die Mitte verlegt. Diese Struktur besitzt der Rosengarten bis heute. Ab 1756 errichtete der Hofbaumeister Johann Jakob Michael Küchel einen Rokokogartenpavillon, der die Anlage seither abschließt. Die Konzentration auf eine Bepflanzung mit verschiedenen Rosenarten erfolgte erst im 19. Jahrhundert unter den Wittelsbachern. Heute sind im Hofgarten der Residenz 4500 Rosen in 50 verschiedenen Sorten zu sehen.

Für kurze Zeit mussten Teile der Bepflanzung allerdings der sportlichen Betätigung weichen: Das Tennisspiel zählte zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen um 1900. Zur Empörung der Bamberger Bevölkerung ließ Prinz Rupprecht einen Teil des Rosengartens roden, um sich auch zuhause in Bamberg dem vornehmen Sport widmen zu können. Heute allerdings lässt sich der Rosengarten gottlob wieder ganz ohne integrierten Sportplatz besichtigen.

Rokoko grüßt

Anstelle der Balljungen begrüßen deswegen die Besucher heute - wie auch schon im späten 18. Jahrhundert - zahlreiche Figuren des bedeutenden Rokokobildhauers Ferdinand Tietz, die den Rosengarten zu einem kleinen Panoptikum der griechisch-römischen Götterwelt machen. Die Figuren entstanden als Auftrag Fürstbischof Adam Friedrichs von Seinsheim 1760/61. Von einem ursprünglich etwas größeren Programm sind heute noch acht Götterfiguren, drei Putten und eine Vase erhalten.

Aus konservatorischen Gründen sind im Rosengarten heute Kopien dieser Figuren zu sehen. Die Originale begrüßen die Besucher seit der Wiedereröffnung der Residenz nach dem Lockdown in einem neugestalteten Ferdinand-Tietz-Figurengang. Im Museum - so ganz ohne das Plätschern des Brunnenwassers und den Duft der Rosen - kann man dem Rokokogesamtkunstwerk der Gartengestaltung sicherlich nicht ganz so gut mit allen Sinnen nachspüren wie im Garten selbst, dafür erlaubt die museale Präsentation sozusagen die Begegnung mit den Gartengottheiten auf Augenhöhe und ohne weitere Ablenkung.

Ebenfalls nur im Museum möglich ist die reizvolle Kontrastierung des Rokokobildhauers Tietz mit den benachbarten Gemälden der Barockgalerie und mit Werken seines Nachfolgers und wohl auch Schülers Michael Trautmann. Der Bildhauer wurde - fast unübersehbar - von Tietzens Arbeiten inspiriert, scheint aber nach seiner Rückkehr nach Bamberg 1778 eine stärker klassizistisch geprägte Figurenauffassung verfolgt zu haben.

Wie man sieht: Es lohnt sich jetzt noch einmal mehr, den Rosengartenbesuch mit einer Stippvisite in der Neuen Residenz zu verknüpfen und den fantastischen Figuren von Ferdinand Tietz Aug' in Aug' gegenüber zu treten. Wer seine Tour zu Ferdinand Tietz dann fortsetzen will, sollte auf jeden Fall auch dem ehemals fürstbischöflichen Jagd- und Lustschloss Seehof vor den Toren der Stadt einen Besuch abstatten. In der weiträumigen Parkanlage und im Tietz-Museum in der Orangerie befinden sich noch zahlreiche weitere Werke des Bildhauers. red