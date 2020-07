Der Verein Spielraum Kultur lädt ein zum Blues-Frühschoppen unterm Blätterdach - ein Konzert mit "Brandl, Schmitt & Förtsch". Dem Verein ist es gelungen, mit Hygienekonzepten den traditionellen Blues-Frühschoppen doch noch stattfinden zu lassen, und zwar am Sonntag, 26. Juli, um 10.30 Uhr, auf dem Felsenkeller Utz bei Weppersdorf. Klaus Brandl, der Mann an der Gitarre, Mundharmonikavirtuose Chris Schmitt und Keyboarder Willi Förtsch holen den Blues erneut unters Blätterdach. Wegen der besonderen Auflagen können dieses Mal nur Besucher zugelassen werden, die sich vorab online Karten reserviert haben. Kellergäste, die zufällig vorbeikommen und keine Karten bestellt haben, erhalten keinen Zutritt, teilen die Organisatoren mit. Die üblichen Vorverkaufsstellen halten hierfür keine Karten bereit. Sich einen Platz sichern kann man über die Plattform www.frankentipps.de. Alle weiteren Hinweises dazu findet man dort über die Suche nach "Blues-Frühschoppen". Wer über keinen Online-Zugang verfügt, kann sich im Ausnahmefall an die Vorsitzende Gudrun Dörpholz-Friedrich (Telefon 09195/3669) wenden. red