Faszinierend ist der volle Mond immer - umso mehr, wenn er inmitten einer effektvollen Bewölkung fast direkt über der Plassenburg steht. Geschossen hat dieses Foto unser Leser Harald Streit, der dem Bild den Namen "Blue Moon" gegeben hat. Als "Blue Moon" (blauen Mond) das Phänomen, wenn innerhalb eines Kalendermonats gleich zweimal ein Vollmond am Himmel zu sehen ist - so wie im Oktober, als der "Blue Moon" am letzten Tag des Monats zu sehen war. Foto: Harald Streit