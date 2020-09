"Hundenase, Geruch und mehr...", unter diesem Motto hat die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing - Rettungshundestaffel & Therapiehundezentrum - mit Sitz in Kronach zum diesjährigen deutsch-österreichischen Mantrailing-Camp in den Landkreis Kronach eingeladen. Bereits zum fünften Mal organisierte die Rettungshundestaffel dieses Treffen, welches mal in Deutschland und mal in Österreich stattfindet. Zu Gast in diesem Jahr war unter anderem Karina Kalks und Katja Tettauer von der Mantrail Academy Austria (maa) aus Wien.

"Glück ist das einzige, das sich vermehrt, wenn man es teilt", so Manfred Burdich, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing. "Mit Wissen", so Burdich, "verhält es sich genauso. Auch Wissen wird mehr, wenn man es teilt". Und das sei der Grund, warum die Personenspürhundeführer aus Kronach immer wieder solche Erfahrungsaustausche suchen und organisieren.

Sowohl die Mantrail Academy Austria unter Führung von Karina Kalks als auch die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing sind Pioniere in der Ausbildung und im Einsatz von Personenspürhunden. Der Blick über den Tellerrand ist beiden Organisationen wichtig. Denn Qualität in der Ausbildung rettet Leben. Darüber hinaus schützen solche Treffen vor "Betriebsblindheit", sind sich Kalks und Burdich sicher. Ursprünglich sollte dieses Treffen bereits im Frühjahr stattfinden. Allerdings durchkreuzte die Corona-Krise die Pläne der Organisatoren. Die Reisebegrenzungen gestatteten schlicht keinen länderübergreifenden Austausch. Und auch die Kontaktverbote machten die ursprüngliche Planungen zu nichte. "Umso mehr freuen wir, dass wir das Camp jetzt unter Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln durchführen konnten", so Burdich.

Im Zentrum des Ausstauschs stand das Teilen empirischen Wissens bei der Suche nach vermissten Menschen. Burdich abschließend: "Wir schätzen das Wissen von Karina Kalks enorm, denn sie analysiert jedes Geschehen um das Thema Vermisstensuche mit nahezu wissenschaftlicher Akribie." Eine Arbeitsweise, die auch die Grundlage bei der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing darstellt.

Das nächste Treffen ist übrigens bereits in Planung. Es soll 2021 wieder im Landkreis Kronach stattfinden. bu