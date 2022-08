Die historischen Gebäude wie der Regentenbau und der Arkadenbau sind wichtiger Bestandteil der Ernennung als Unsco-Welterbe. Interessierte können an der "Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen" teilnehmen, die am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, sowie am Montag, 29. August, um 14 Uhr stattfindet. Karten sind online und an der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Treffpunkt ist am Eingang des Regentenbaus. Darüber hinaus können der Regenten- und der Arkadenbau täglich zwischen 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr, individuell besichtigt werden. Foto: Nina Pereira Santo