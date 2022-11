Eine Oper für Kinder, die direkt vor Ort in die Schulen kommt: Das ist die Kölner Opernkiste. Die Schülerinnen und Schüler der Einhard-Grundschule Euerdorf hatten die Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Oper einzutauchen. Begeistert verfolgten die Kinder die Aufführung von Humperdincks Kinderoper "Hänsel und Gretel" in der Turnhalle in Ramsthal.

Schon im Unterricht hatten sich die Kinder auf den Opernbesuch vorbereitet und fantasievolle Tiermasken gebastelt sowie Lieder eingeübt, die sie während des Stückes mitsingen konnten. Schließlich sollten die Schülerinnen und Schüler nicht nur Zuschauer sein, sondern auch selbst in die eine oder andere Rolle schlüpfen. So schwebten einige Kinder als Engel über die Bühne, andere übernahmen den Part des Sandmännchens bzw. des Taumannes. Besonders großen Beifall der Schülerinnen und Schüler erntete die Lehrerin Claudia Wild, die in der Rolle des "Mütterchens" ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellte.

Die kindgerechte Inszenierung öffnete dem jungen Publikum einen spielerischen Zugang zur Welt der Oper, und so wurde die Opernaufführung für alle kleinen und großen Zuschauer ein voller Erfolg. Dies wurde nicht zuletzt durch den großen Beifall deutlich, mit dem die Opernsänger und ihre schulischen Darsteller belohnt wurden. red