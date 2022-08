"Hier kann man sich ja verirren", war nur einer der erstaunten Ausrufe der teilnehmenden Kinder bei der diesjährigen Technikführung in der KissSalis Therme. Technikleiter Stefan Kamm führte die Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren eine Stunde lang durch "den Bauch" der Therme. Insgesamt nahmen 15 Kinder an der Führung im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Bad Kissingen teil.

Kamm freute sich über das große Interesse: "Ich habe die Führung jetzt schon ein paar Mal für Kinder gemacht und bin immer wieder begeistert, welche Fragen sie stellen." Auch Betriebsleiter Richard Pucher zeigte sich erfreut, dass die Technikführung wieder so gut angenommen wurde: "Es ist super, dass die Kinder nicht nur zum Schwimmen und Planschen zu uns kommen, sondern sich auch dafür interessieren, welche umfangreichen technischen Anlagen dafür nötig sind." Besonders fasziniert waren die jungen Teilnehmer von der Tatsache, dass es auch im Keller Becken gibt. Dorthin werden am Abend nach Schließung der Therme die beiden Außenbecken abgelassen und am Morgen wieder hochgepumpt - "denn so spart die KissSalis Therme jede Menge Energie", erläuterte der Technikchef. Beim Thema Wasseraufbereitung sorgte vor allem die Frage, wieso man vor dem Schwimmen immer Duschen sollte, für große Ohren. Zum Abschied gab es für alle eine KissSalis-Badeente und ein Eis im Thermenrestaurant - strahlende Gesichter waren damit endgültig garantiert. Und einer der kleinen Gäste gab zum Abschied auch gleich ein Versprechen: "Ich komme bald zum Baden. Natürlich vorher mit Duschen - wir wissen jetzt ja Bescheid!"

Die nächste Technikführung - diesmal für Erwachsene - findet am Samstag, 24. September, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kasse, die Führung ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl unter Tel. 0971/121 80 00 nötig. red