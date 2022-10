Das P-Seminar der 12. Klasse am Jack-Steinberger-Gymnasium unter der Leitung von Markus Hehn veranstaltet am Freitag, 28. Oktober, von 19 bis 22 Uhr einen Sternbeobachtungsabend an der Schule. Das Thema lautet "Galaxien und Schwarze Löcher". Neben Informationen zum Thema können die Besucherinnen und Besucher bei gutem Wetter in der Sternwarte einen Blick in den Nachthimmel werfen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich mit einer E-Mail an sternenbeobachtungsabend@gmail.com an. red