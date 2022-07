An den Straßenrändern blüht derzeit die Wegwarte (Chichorium intybus), auch Gemeine Wegwarte oder Gewöhnliche Wegwarte oder Zichorie genannt. Sie ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler, zu denen auch die Sonnenblume und die Arnika gehören, schreibt Diplom Biologe Karl-Heinz Kolb, Gebietsbetreuer Schwarze Berge und Sinngrund mit Einzugsgebiet, in einer Presseerklärung. In Mitteleuropa wächst sie häufig an Wegrändern, was zu ihrem Namen geführt hat. Es gibt eine Reihe von Kulturformen, die aus der Wegwarte gezüchtet wurden, wie Chicorée, Zuckerhut, Radicchio.

2020 war die Wegwarte, die eine ausdauernde, krautige Pflanze ist (Hemikyptophyt), "Heilpflanze des Jahres". Sie besitzt eine tiefreichende Pfahlwurzel und ihre Blütenköpfchen bestehen nur aus Zungenblüten, die himmelblau, selten auch weiß sind. Die Blütezeit der Wegwarte ist von Juni bis Oktober. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten, vor allem durch Bienen und Schwebfliegen. Heutzutage werden viele Straßen im Landkreis nicht mehr so häufig und nicht so früh gemäht. Dieser Mahdverzicht kommt nicht nur der Wegwarte, sondern auch den Schmetterlingen, Wildbienen und weiteren Insektengruppen zugute. red