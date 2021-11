Der Musikverein Frohsinn Frankenbrunn spielt am Samstag, 27. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Kursaal von Bad Bocklet auf. Dem Musikverein, der sich der Blasmusik verschrieben hat, wurde die goldene Medaille am weiß-blauen Band für eine Musiktradition von über 50 Jahren verliehen. Zudem trägt der Verein die Pro-Musica-Plakette, die für eine Tradition von mehr als 100 Jahren steht. Eintrittskarten gibt es in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030 und E-Mail: info@badbocklet.de. Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regelung. Foto: Georg Münch