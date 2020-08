Blasmusik macht Freude

Viele Monate haben die Musikerinnen und Musiker der Ebensfelder Musikvereinigung das gemeinsame Musizieren vermisst beziehungsweise nur sehr eingeschränkt praktizieren können. Seit dem Corona-Lockdown, dem Herunterfahren aller gesellschaftlichen Aktivitäten, gab es wie überall auch in Ebensfeld keine gemeinsame Proben und Auftritte der Blasmusiker mehr. Nur über das Internet konnten die Dirigenten Kathrin Motschenbacher und Reinhold Stärk die Aktiven bei der Stange halten und zum Proben anleiten.

Umso erfreulicher nahm Vorstand Rudolf Dierauf die allmählichen Lockerungen zur Kenntnis. Nachdem seit ein paar Wochen in Kleingruppen geprobt wurde, war es nun am letzten Freitag so weit, dass die erste Gesamtprobe des Ebensfelder Blasorchesters seit März wieder stattfinden konnte.

Heute die nächste Probe

Unter Einhaltung der Hygieneauflagen, insbesondere des Mindestabstands, musizierten die Ebensfelder am Vorplatz der Pater-Lunkenbein-Schule und ließen so auch Passanten am Wiederaufleben der Musik teilhaben.

Gemeinsam freuen sich alle bereits auf die nächste Probe am heutigen Freitag, bis zu einem "richtigen" Auftritt werden sie sich allerdings noch etwas gedulden müssen. O.W.