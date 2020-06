BIZ Haßfurt wieder länger geöffnet

Das Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt, kurz BIZ, am Marktplatz hat ab kommenden Montag, 15. Juni, wieder zu den bisher gewohnten Zeiten geöffnet. An den Tagen Montag, Dienstag und Freitag ist das BIZ jeweils von 10 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet; am Mittwoch wie gewohnt von 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag hat es von 10 bis 19 Uhr durchgehend auf. Damit entfällt auch der vorübergehend angebotene Service, verfügbare Medien vorzubestellen und am Nachmittag an der Tür abzuholen. Vormerkungen für Medien von der Schulbibliothek am Dürerweg sind davon nicht betroffen. Die Schulbibliothek muss aber leider bis auf weiteres geschlossen bleiben. Unberührt davon bleibt wie bisher die Maskenpflicht weiter bestehen; dasselbe gilt für die Notwendigkeit, den Leseausweis des BIZ unbedingt mitzubringen, da die Verbuchung nur über den Selbstverbucher erfolgt. red