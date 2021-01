FFP2-Masken sind seit Montag Pflicht in Bussen und Bahnen. In den Bussen der SÜC gab es damit am Montag wenig Probleme, wie Bus-Betriebsleiter Raimund Angermüller am Montagnachmittag erklärte: "Zum überwiegenden Teil wird die FFP2-Maskenregelung eingehalten, verschiedentlich müssen Fahrgäste auf die neue Regelung hingewiesen werden. Dabei reagieren die Fahrgäste mehr oder weniger verständnisvoll - größere Probleme gab es keine." Allerdings habe es telefonische Beschwerden über Fahrgäste gegeben, die sich nicht an die neue Regelung halten, so Angermüller weiter. Noch gilt eine Karenzwoche, in der die Busfahrer darauf hinweisen, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss. "Dies ist neben dem üblichen Tagesgeschäft eine zusätzliche Belastung", sagt Angermüller. Ab nächstem Montag darf niemand mehr in den Bus steigen, der keine FFP2-Maske trägt. Grundsätzlich sei die Durchsetzung der Maskenpflicht aber Aufgabe der staatlichen Behörden. Dauerkarteninhaber der SÜC können kostenlos eine FFP2-Maske bekommen. Rund 650 Masken seien schon ausgegeben, teilt Angermüller mit. sb