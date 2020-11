Bischof Franz Jung hat 14 jungen Christen aus der Pfarreiengemeinschaft Theres in einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche in Wonfurt die Firmung gespendet. Die Jugendlichen kommen aus Buch, Gädheim, Obertheres, Untertheres und Wonfurt, wie die Pfarrgemeinde mitteilte. Sie gestalteten den Gottesdienst mit. "Leinen los" war das Thema der Firmung, durch die die Jugendlichen bestärkt wurden, ihren Lebensweg als Glaubensweg zu begreifen. Am Bild des Segelbootes brachten sie vor Gott, was ihr Leben trägt und hält wie ein Boot die Besatzung auf dem Meer oder woran sie ihr Leben festmachen (Anker) oder was ihr Leben am Beispiel des Segels in Bewegung bringt. Diakon Bernd Wagenhäuser hatte die Jugendlichen auf die Firmung vorbereitet. Das Bild entstand während des Festgottesdienstes in der Wonfurter Kirche. Foto: Michael Nowak