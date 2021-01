Bischof Franz Jung hat bei einem Gottesdienst zum Weltfriedenstag im Würzburger Kiliansdom am Donnerstag, 28. Januar, den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz gedankt, die unter oft unklaren militärischen, ethischen und politischen Bedingungen ihren Dienst tun. Er würdigte unter anderem die vielfältige Hilfe, die Männer und Frauen der Bundeswehr im Kampf gegen den "unsichtbaren Feind" Coronavirus derzeit zum Beispiel in Impfzentren, beim Betrieb von Testzentren oder bei der Nachverfolgung von Infektionsketten leisten. An dem Gottesdienst nahmen Bundeswehrangehörige aus den Standorten Hammelburg, Veitshöchheim, Volkach, Wildflecken und Würzburg teil. Die Feier unter Coronabedingungen wurde live auf dem YouTube-Kanal des Bistums Würzburg ins Internet übertragen.

Oberstleutnant Wolfgang Hagedorn (Veitshöchheim) dankte am Ende des Gottesdiensts dem Bischof im Namen der Bundeswehr in der Region für den Gottesdienst. "Trotz der besonderen Umstände der Corona-Pandemie sind wir gerne Ihrer Einladung gefolgt." Militärdekan Alexander Prosche (Ulm) dankte allen für ihre Teilnahme, unter anderem Pfarrhelfer Elmar Fries, der als Organisator letztmals vor seinem Ruhestand für den reibungslosen Ablauf verantwortlich war. Coronabedingt konnte kein Empfang im Burkardushaus stattfinden. pow